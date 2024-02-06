"Начал разваливаться потолок": поликлинику затопило после дождя в Атырау (видео)

Одну из поликлиник Атырау затопило после дождя – с крыши потекла вода, в коридорах и кабинетах появились лужи и сырость. Ситуацию прокомментировало руководство медучреждения, передает телеканал "Астана".

Как сообщают корреспонденты телеканала, сегодня врачи поликлиники №4 принимали пациентов в кабинетах, затопленных водой.

"Я приехала поликлинику с внуком. Он должен был получить прививку. Во время процедуры начал разваливаться потолок. На полу стоят ведра. Ситуация не из радостных", – рассказал пациентка поликлиники Акмарал Рахманова.

По словам сотрудников медучреждения, здание старое и такая ситуация здесь не впервые. Не помог справиться с потопом даже сделанный два года назад ремонт.

"Ситуация произошла из-за ночного дождя. Крышу ремонтировали, но результата так и нет. Кабинет прививки и гинекологический кабинет тоже были затоплены. Мы предупредили руководство, будем переезжать в другой корпус", – сообщила участковый врач Жулдыз Бахытжанова.

Руководство поликлиники также говорит, что здание старое, оно было построено в 70-х годах прошлого века. В 2021 году проводили ремонт.

"Городская поликлиника №4 считается одной из больших поликлиник в Атырау с населением 58 000 человек. Поликлиника была построена в 1976 году. Из-за вчерашнего сильного дождя в здании протекла крыша. Принимаем меры, перевозим специалистов и пациентов в арендуемое здание", – исполняющий обязанности директора Городской поликлиники №4 Гайимназар Джуманиезов,

Как отмечается в сюжете телеканала, данная поликлиника обслуживает 19 тысяч атыраусцев, здесь работают 37 человек. После инцидента всех сотрудников перевели в другой корпус. Между тем, по словам руководства, до 2025 года планируется построить новое здание.

Напомним, в декабре прошлого года в поликлинике в Актау потоп переполошил пациентов и персонал.

В управлении здравоохранения разъяснили ситуацию. По их информации, виновником потопа стал пациент, который случайно сломал батарею в воздухоотводящей части. В результате поломки со второго на первый этаж стала стекать вода и часть ее попала в электрощит.