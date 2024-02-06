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Концепция 15-минутного города: как в Алматы будут бороться с пробками

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Пробки в Алматы
Пробки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Проблемы алматинских пробок затронули архитекторы, высказывая свое мнение о новых проектах детальной планировки Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

По мнению профессора Международной академии архитектуры Алтая Сатыбалдиева, сегодня городское пространство Алматы представляет собой классическую связку "центр - окраины" и не дает возможностей для равномерного развития.

"Полицентричность - это концепция комфортного компактного проживания с квартальной застройкой человеческого масштаба.

Основная идея полицентричности, заложенная в новые ПДП Алматы, состоит в том, чтобы район проживания позволял каждому жителю иметь все необходимое в пешеходной доступности.

Это дает возможность стимулировать велопешеходное движение, а также связывать все части города доступным общественным транспортом, тем самым снижая зависимость от автомобилей. То есть в полной мере будет реализована концепция 15-минутного города, заложенная в генплане Алматы", - отметил архитектор.

Член градостроительного совета Алматы Гульшат Сариева считает, что полицентричная модель развития позволяет лучше адаптироваться к изменяющимся экономическим, социальным и технологическим тенденциям.

"Коммерческая недвижимость в этих децентрализованных районах может быть лучше подготовлена к эволюции и реагированию на рыночные требования, обеспечивая долгосрочную актуальность и успех", - сообщила Гульшат Сариева.

Эксперт отметила, что с ростом городов промышленные районы неизбежно уступают свои территории городской среде - административным зданиям, объектам здравоохранения, учебным заведениям и так далее. Сам процесс реновации создает новые рабочие места.

В свою очередь архитектор Айдын Акбай подчеркнул своевременность принятия ПДП, так как в городе наблюдаются перманентные заторы на дорогах.

"Важно, что впервые за последние сорок лет транспортную сеть предусмотрели гораздо плотнее и постарались привести к классической сетке, когда улицы пересекаются под прямым углом, равными кварталами и площадями.

Конечно, горожан интересует, какова гарантия того, что новые проекты детальной планировки действительно приведут к устойчивому и эффективному развитию города, учитывая накопившиеся проблемы. Считаю, что, вопреки прошлым тенденциям, новые ПДП стремятся к равномерному и сбалансированному развитию города, созданию полицентров и смешанной застройке", - сказал Айдын Акбай.

Ранее на презентации новых проектов детальной планировки замакима Алматы Аскар Амрин сообщил, что южная столица Казахстана возвращается к малоэтажной застройке.

В новый проект детальной планировки Алматы заложили квартальную застройку. Свое мнение об этом высказал урбанист Святослав Мурунов.

Напомним, в мае прошлого года правительство утвердило новый генеральный план Алматы до 2040 года. Основные его цели - это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059340-kontseptsiya-15-minutnogo-goroda-kak-v-almaty-budut-borotsya-s-probkami/

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