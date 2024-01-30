Квартиры в несуществующем ЖК продавали в Алматы
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Дольщики одного из алматинских ЖК заявили о мошенничестве - пострадавшие внесли деньги, а стройка так и не началась, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Дольщики обратились в управление полиции Бостандыкского района с заявлением о мошенничестве.
"По словам потерпевших, руководитель ТОО “FLORA CITY STROY” продавала квартиры в несуществующем ЖК: заключала предварительные договоры, однако по предполагаемому месту возведения жилого комплекса строительные работы не производились", - сообщил начальник районного управления полиции Максат Канапяев.
Он отметил, что за квартиры граждане вносили первоначальный взнос от 5 до 20 млн тенге.
По уголовному делу на данном этапе расследования потерпевшими являются 15 человек - следствие продолжается.
Стоит отметить, что на прошлой неделе акимат Алматы обновил список ЖК, которые не рекомендуют для покупки - список состоит из 45 жилых комплексов.
По информации ведомства, реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058319-kvartiry-v-nesuschestvuyuschem-zhk-prodavali-v-almaty/