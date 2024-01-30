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Квартиры в несуществующем ЖК продавали в Алматы

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Человек открывают ключем дверь квартиры
Квартира. Иллюстративное фото: pixabay.com

Дольщики одного из алматинских ЖК заявили о мошенничестве - пострадавшие внесли деньги, а стройка так и не началась, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Дольщики обратились в управление полиции Бостандыкского района с заявлением о мошенничестве.

"По словам потерпевших, руководитель ТОО “FLORA CITY STROY” продавала квартиры в несуществующем ЖК: заключала предварительные договоры, однако по предполагаемому месту возведения жилого комплекса строительные работы не производились", - сообщил начальник районного управления полиции Максат Канапяев.

Он отметил, что за квартиры граждане вносили первоначальный взнос от 5 до 20 млн тенге.

По уголовному делу на данном этапе расследования потерпевшими являются 15 человек - следствие продолжается.

Стоит отметить, что на прошлой неделе акимат Алматы обновил список ЖК, которые не рекомендуют для покупки - список состоит из 45 жилых комплексов.

По информации ведомства, реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058319-kvartiry-v-nesuschestvuyuschem-zhk-prodavali-v-almaty/

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