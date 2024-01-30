Квартиры в несуществующем ЖК продавали в Алматы

Дольщики одного из алматинских ЖК заявили о мошенничестве - пострадавшие внесли деньги, а стройка так и не началась, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Дольщики обратились в управление полиции Бостандыкского района с заявлением о мошенничестве.

"По словам потерпевших, руководитель ТОО “FLORA CITY STROY” продавала квартиры в несуществующем ЖК: заключала предварительные договоры, однако по предполагаемому месту возведения жилого комплекса строительные работы не производились", - сообщил начальник районного управления полиции Максат Канапяев.

Он отметил, что за квартиры граждане вносили первоначальный взнос от 5 до 20 млн тенге.

По уголовному делу на данном этапе расследования потерпевшими являются 15 человек - следствие продолжается.

Стоит отметить, что на прошлой неделе акимат Алматы обновил список ЖК, которые не рекомендуют для покупки - список состоит из 45 жилых комплексов.

По информации ведомства, реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.