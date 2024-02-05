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Ветер до 28 м/с и снегопады: на большей части Казахстана ожидается непогода

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Плохая видимость на дорогах из-за снегопада
Непогода. Иллюстративное фото: Mint Images/Getty Images

На завтра в большинстве регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. В ряде областей ожидаются сильный ветер, туманы и снегопады, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане во вторник, 6 февраля, ожидается низовая метель. Ночью и утром – порывы ветра до 15-20 м/с.

На юге, севере и востоке Костанайской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области прогнозируются гололед, туман. Днем скорость ветра может достигать 15-20 м/с, на западе, в центре региона – временами порывы 23-28 м/с.

Днем в Кызылординской области на западе, севере, в центре ожидается гололед. При этом в центре и на юге региона может образоваться туман. На западе, севере, в центре – скорость ветра днем до 15-20 м/с.

Днем на севере Атырауской области синоптики прогнозируют сильные осадки в виде дождя и снега. На севере, востоке – низовая метель, гололед. Днем порывы ветра до 15-20 м/с, на юго-востоке – до 23-28 м/с.

На западе, севере и юге Акмолинской области вероятна метель, гололед, а также порывы ветра до 15-20 м/с.

Днем на юге и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега. На западе, юге, востоке – низовая метель. На западе, севере, востоке – туман и гололед. При этом на западе, юге и востоке области порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

На севере, западе, а также в горных районах Туркестанской области прогнозируется туман. Днем на севере, в горных районах – ветер до 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Актюбинской области пройдет сильный снег. Ночью на западе, севере, востоке, днем – на западе и севере области ожидается низовая метель, гололед. На западе, севере и в центре региона скорость ветра – до 15-20 м/с.

Ночью в Костанайской области прогнозируются осадки преимущественно в виде снега, а также метель и гололед. Днем на северо-западе, юге – метель, гололед, порывы ветра до 15-20 м/с.

На юге области Ұлытау ожидается туман. На севере и востоке региона – порывы ветра до 15-20 м/с.

На юге, востоке Карагандинской области ожидается туман.

Ночью в Северо-Казахстанской области вероятнее всего пройдет снег. Также ночью на большей части региона, а днем – на юго-западе и востоке ожидаются метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с, ночью – порывы до 23-28 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059273-veter-do-28-ms-i-meteli-na-bolshey-chasti-kazahstana-ozhidaetsya-nepogoda/

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