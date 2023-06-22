Застройщики не смогут нарушать Генплан Алматы

Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК ответил на вопрос, когда застройщики прекратят нарушать Генплан, передает корреспондент NUR.KZ.

Акиму города во время брифинга журналисты задали вопрос - когда застройщики перестанут нарушать Генплан и заниматься незаконной застройкой, особенно, в предгорных районах.

"За последние год и 5 месяцев моей работы мы сделали достаточно много. Во-первых, у нас не появляются новые стройки, кроме тех незаконных, по которым мы принимаем необходимые решения либо по сносу, либо собственники принимают решение получить документы.

Вопросы, связанные с верхней частью Аль-Фараби, либо присоединенные земли, которые в свое время получали разрешение в Талгарском или Карасайском районе, все остальные вопросы, связанные и с Каменским плато, Бутаковкой – везде в городе стройки остановлены.

Президент дал мне поручение по 19 точечным застройкам Алматы, на сегодня мы решили эти вопросы. В этом году был принят Генплан до 2040 года, в соответствии с ним мы проведем корректировки ПДП, где все будет закреплено как положено. В следующем году я планирую объявить мораторий на корректировку ПДП (план детальной проектировки - прим.ред.). Порядок мы наводим, УГАСК активнее работает", - рассказал Ерболат Досаев.

Напомним, в прошлом году во время встречи с общественностью в Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил неудобную планировку зданий и дорог в городе и так называемую точечную застройку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025934-moratoriy-na-korrektirovku-plana-detalnoy-proektirovki-mogut-nalozhit-v-almaty/