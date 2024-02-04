Снегопад ожидается в двух мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 4 февраля. Жителям двух мегаполисов стоит подготовиться к снегопаду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается облачная погода. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до -2 градусов, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 9,3 м/с.

В Шымкенте сегодня обещают снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,0 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что с 3 по 5 февраля в Казахстане ожидается потепление.

Также добавим, что на сайте "Электронного правительства" говорится, что, собираясь в дорогу в зимнее время, надо тщательно планировать и продумывать все до деталей. Например: