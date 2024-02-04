Снегопад ожидается в двух мегаполисах Казахстана сегодня
Опубликовано:
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 4 февраля. Жителям двух мегаполисов стоит подготовиться к снегопаду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается облачная погода. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до -2 градусов, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 9,3 м/с.
В Шымкенте сегодня обещают снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,0 м/с.
Напомним, ранее синоптики рассказали, что с 3 по 5 февраля в Казахстане ожидается потепление.
Также добавим, что на сайте "Электронного правительства" говорится, что, собираясь в дорогу в зимнее время, надо тщательно планировать и продумывать все до деталей. Например:
- В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты. Рекомендуется приобрести жилетку со светоотражающими полосками, должен быть треугольник – аварийный знак со светоотражающей пленкой или пластмассовые конусы.
- Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку. Полностью закрыть жалюзи машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо.
- При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058999-snegopad-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-segodnya/