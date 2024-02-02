Тепло придет в Казахстан

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня - с 3 по 5 февраля. В Казахстане ожидается потепление, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как отметили синоптики, в выходные дни синоптическая ситуация над Казахстаном будет определяться атлантическим циклоном, центр которого расположился на севере Скандинавии.

На большей части республики он вызовет облачность и очаговые осадки в разной фазе с метелями, порывистыми ветрами и гололедными явлениями. Специалисты отмечают, что лишь южные регионы пока остаются под защитой антициклона, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков.

При этом атлантический циклон станет причиной постепенного повышения температуры практически на всей территории страны.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что февраль для большинства казахстанцев начнется со снегопада и метелей. Ближе к середине и концу месяца ожидается потепление.

Между тем сегодня в Алматы выпало 10 сантиметров снега. На расчистку дорог и тротуаров города вышли 278 рабочих и 426 единиц спецтехники.

Что делать при гололеде:

На портале egov.kz говорится, что из-за гололеда увеличиваются риски ДТП и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы, в связи с этим рекомендуется: