Снегопад пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 3 февраля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурная погода без осадков. Температура воздуха днем поднимется до -1 градуса, а ночью опустится до -11 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до -6 градусов, ночью похолодает до -12 градусов. Скорость ветра – 9,2 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +1 градуса, а ночью опустятся до -7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,7 м/с.

Отметим, что накануне коммунальные службы Алматы боролись с последствиями снегопада в южной столице. За ночь выпало 10 см снега.

Также напомним, что в выходные дни синоптическая ситуация над Казахстаном будет определяться атлантическим циклоном, центр которого расположился на севере Скандинавии.

На большей части республики он вызовет облачность и очаговые осадки в разной фазе с метелями, порывистыми ветрами и гололедными явлениями.

Синоптики отмечают, что лишь южные регионы пока остаются под защитой антициклона, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков. При этом атлантический циклон станет причиной постепенного повышения температуры практически на всей территории страны.