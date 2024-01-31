Какой будет погода в феврале в Казахстане, рассказали синоптики

Февраль для большинства казахстанцев начнется со снегопада и метелей. Ближе к середине и концу месяца ожидается потепление, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Согласно консультативному прогнозу погоды, в феврале на большей части Казахстана средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса, около нормы – в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской и области Жетісу, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской областях и области Абай.

Количество осадков в феврале на большей части Казахстана прогнозируется около климатической нормы. Лишь в Атырауской, в северной половине Костанайской, в горных и предгорных районах юга, юго-востока страны – выше нормы.

В северной половине республики осадки предполагаются преимущественно в виде снега, на юго-западе и в южной половине страны – дождь, мокрый снег. Прогнозируются туманы и гололедные явления, усиление ветра, в северной половине страны – с метелью.

В начале февраля на большей части страны будет снег, метель, в середине и в конце месяца – дождь и снег. В начале февраля в горных районах южных областей Казахстана прогнозируется временами сильный снег. Неустойчивая погода будет сопровождаться туманами, голодными явлениями и усилением ветра до 15-28 м/с.

До 10 февраля на западе, а в середине месяца – на большей части Казахстана – ожидается повышение температуры воздуха. Днем в северной половине страны – до -3...+2 градусов, в южной – до +5...+15 градусов. В конце первой декады февраля прогнозируется понижение температурного фона в северо-западной половине, затем на остальной части Казахстана.

Отметим, что с 1 по 3 февраля на большей части Казахстана прогнозируются обильные осадки, усиление ветра и морозы до 18 градусов.

Как вести себя в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны отмечают, что особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации: