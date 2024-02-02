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В Алматы выпало 10 сантиметров снега: как справляются коммунальные службы (фото, видео)

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Уборка снега в Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: акимат Алматы

В Алматы сегодня всю ночь шел снег. В акимате рассказали, как коммунальщики боролись с непогодой, чтобы расчистить дороги и тротуары города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что снегопад начался вчера около 22:30 и ожидается, что он будет продолжаться с перерывами до обеда. По состоянию на 07:00 выпало 10 сантиметров снега.

Ночью на дороги города вышли 278 рабочих и 426 единиц спецтехники.

"В целях предупреждения гололедных явлений, превентивно до начала снегопада обработаны жидкими реагентами основные магистральные улицы", – отметили представители акимата.

По данным ведомства, с 4 до 7 часов утра 166 пескоразбрасывателей высыпали на улицы Алматы 520 тонн противогололедных материалов.

"С 05:00 силами 149 малогабаритной тротуароуборочной техникой ведутся работы по очистке тротуаров и мест общего пользования.

С 06:00 часов организовано 14 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции", – говорится в сообщении.

Уборка снега в Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: акимат Алматы

Сейчас продолжаются работы по массовому вывозу снега с городских улиц силами 44 погрузчиков и 73 самосвалов. Всего за ночь вывезено 3,8 тыс. кубометров снега (за зимний период – 198 тыс. кубов).

Кроме того, с 08:00 на смену заступили 1183 дорожных рабочих и 452 единицы спецтехники, в том числе 174 малогабаритной тротуароуборочной техники.

"В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", – добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Алматы, по прогнозам синоптиков, днем температура воздуха поднимется до -3 градусов, а ночью – опустится до -8 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Также вчера мы рассказывали, что южные регионы Казахстана охватила непогода. В связи с этим в Шымкенте некоторых школьников перевели на дистанционное обучение. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

В Жамбылской области из-за непогоды закрыт ряд автодорог местного значения, а также участок автобана "Западная Европа – Западный Китай".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058751-v-almaty-vypalo-10-santimetrov-snega-kak-spravlyayutsya-kommunalnye-sluzhby-foto/

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