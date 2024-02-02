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Книгу за 31,5 млн тенге планировал купить павлодарский вуз

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Раскрытая книга
Книга. Иллюстративное фото: Mitshu / Getty Images

В Павлодаре университет планировал купить одну книгу за 31,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент Агентства РК по противодействию коррупции в Павлодарской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, волонтеры Антикоррупционной службы по Павлодарской области в ходе мониторинга портала государственных закупок выявили факт необоснованного использования средств.

"Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Маргулана планировал закупить одну книгу в виде учебной литературы для студентов стоимостью 31,5 млн тенге", - сообщили в Антикоре.

При этом волонтеры установили, что средняя стоимость одного издания, относящегося к категории учебной литературы, составляет в Казахстане от 3 до 8 тысяч тенге.

"После направления письма в адрес заказчика закупка будет пересмотрена", - отметили в Антикоре.

В начале года прокуроры Алматы выявили хищение 43,8 млн тенге в Казахском национальном аграрном исследовательском университете. По информации ведомства, бюджетные средства были похищены путем фиктивного посева семян и обработки мест посева.

Кроме того, прокуроры установили факты мошенничества на сумму 7,9 млн тенге при сдаче в аренду коммерческих помещений, принадлежащие вузу. В Аграрном университете прокомментировали информацию о хищении.

Ранее со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции сообщалось, что в Атырауском университете имени Халела Досмухамедова декану факультета незаконно начислялась зарплата с 2017 года по сентябрь 2023 года. В табелях были проставлены оплачиваемые дни, тогда как фактически женщина отсутствовала на рабочем месте. Оплата составила в общей сумме около 1 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058868-knigu-za-315-mln-tenge-planiroval-kupit-pavlodarskiy-vuz/

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