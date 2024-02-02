Почему владельцам iPhone не пришли оповещения о землетрясении, рассказал первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев на пленарном заседании ЕАЭС, передает NUR.KZ.

Оповещение о землетрясении на смартфоны Android пришло за минуту до землетрясения, отметил Адылбек Касымалиев.

"Одной минуты было достаточно, чтобы выбежать на улицу. Почему же оповещение не пришло на iPhone? У меня iPhone, мы разбирались. Оказалось, компания Apple наши страны не включила в список доступных стран для сервиса оповещения о стихийных бедствиях. Казалось бы, простая функция. Но это же может спасти жизни людей", - рассказал Адылбек Касымалиев.

Также он отметил, что в этом вопросе нужен диалог с технологическими компаниями, прежде всего такими, как Apple, Google и Microsoft. Технологические корпорации должны быть партнерами государств и правительств, работать на общее благо, заключил спикер.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости - в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Жители Алматы сообщали о незначительных повреждениях в жилых домах.

С момента первого толчка сейсмологи регулярно фиксируют афтершоки. Вчера в МЧС сообщали, что за 30 января было зарегистрировано 6 землетрясений на территории Китая, но только одно из них можно было почувствовать на территории Казахстана.