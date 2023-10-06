Госзакупки на сумму более 3 млрд тенге отменила прокуратура области Жетісу

В 2023 году прокуратурой области Жетісу отменены государственные закупки на сумму более 3 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Государственные органы в основном необоснованно завышали квалификационные требования потенциальным поставщикам, объявляли конкурсы на строительство автодорог без обязательной государственной экспертизы и так далее.

Еще на 85 млн тенге предотвращены закупки, по которым госорганы пытались необоснованно заключить способом "из одного источника", – говорится на официальном сайте прокуратуры области.

В ведомстве отметили, что в одном Алакольском районе по актам надзора прокуратуры привлечены к ответственности 10 должностных лиц, из них – 4 акима сельских округов.

Кроме того, по актам прокурорского надзора 74 должностных лиц государственных и местных исполнительных органов привлечены к административной ответственности по статье 207 КоАП (нарушение государственных закупок) к штрафу на общую сумму 13 млн тенге.

Напомним, ранее принтер стоимостью в 100 тысяч тенге хотели закупить за 10 миллионов бюджетных средств в Мангистауской области.

Также акимат Актау потратил 87 млн тенге на неработающие туалеты, которые были установлены на набережной.