Всех сельских акимов Туркестанской области наказали за искажение статистики

Пастбище. Иллюстративное фото: pexels.com

Акимов сел в Туркестанской области привлекли к ответственности за искажение статистических данных, приведшее к искусственному дефициту пастбищ, сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Прокуратура Туркестанской области привлекла к административной ответственности на 5 млн тенге по статье 498 КоАП всех 174 сельских акима.

"Акимы с целью "улучшения" показателей по производству молока и мяса на селе умышленно приписывали в статистических отчетах частного сектора количество животных крестьянских хозяйств.

Впоследствии данная неправильная отчетность была использована районными акиматами при формировании и утверждении планов управлений пастбищами", – говорится в публикации областной прокуратуры.

Отмечается, что на сегодня прокуроры привели данную статистику в соответствие, и реальная потребность общими пастбищными землями по области снижена в 3 раза – с 2,1 млн га до 652 тыс. га.

Кроме того, по актам прокуроров акиматами региона начата работа по пересмотру всех ранее утвержденных аналогичных планов.

Чтобы не допускать впредь подобных нарушений, в Агентство по стратегическому планированию и реформам, МСХ и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности направлены предложения об интеграции имеющихся баз данных в области животноводства.

Согласно статье 498 КоАП, отказ, непредставление в госорган, осуществляющий деятельность в области правовой статистики и спецучетов, данных правовой статистики и спецучетов, представление их с нарушением установленного срока, сокрытие, приписки, другие умышленные искажения, а равно воспрепятствование в какой-либо форме получению правовой статистической информации и сведений, влекут штраф на должностных лиц и частных судебных исполнителей в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025863-bolshe-170-akimov-nakazali-v-turkestanskoy-oblasti-za-iskusstvennyy-defitsit-pastbisch/