Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Акима оштрафовали на 5,4 млн тенге в области Абай

Опубликовано:

Мужчина подписывает бумаги
Мужчина. Иллюстративное фото: Nes/Getty Images

Акима Бородулихинского сельского округа привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5,4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Абай.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратура выявила 37 фактов незаконного заключения акиматом Бородулихинского сельского округа договоров о госзакупках из одного источника на 270 млн тенге.

"Аким сельского округа привлечен к административной ответственности по ч.11 ст.207 КоАП, ему назначен штраф 5,4 млн тенге", - рассказали в надзорном органе.

Также, отметили в прокуратуре, в этом же районе установлен факт хищения бюджетных средств.

"Акимат дважды провел государственные закупки по текущему ремонту парка в селе Бородулиха. В первый раз подрядной организации оплачено 9,1 млн тенге за фактически невыполненные работы. Для сокрытия данного факта акиматом повторно заключен договор с другим поставщиком, который работу выполнил", - поделились в ведомстве.

Прокуратурой района начато досудебное расследование по п.1, 2 ч.3 ст.189 УК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному), расследование поручено Департаменту Агентства РК по противодействию коррупции по области Абай.

Добавим, что согласно п.1, 2 ч.3 ст.189 УК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, наказываются штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045432-akima-oshtrafovali-na-54-mln-tenge-v-oblasti-abay/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.