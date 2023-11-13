Акима оштрафовали на 5,4 млн тенге в области Абай

Акима Бородулихинского сельского округа привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5,4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Абай.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратура выявила 37 фактов незаконного заключения акиматом Бородулихинского сельского округа договоров о госзакупках из одного источника на 270 млн тенге.

"Аким сельского округа привлечен к административной ответственности по ч.11 ст.207 КоАП, ему назначен штраф 5,4 млн тенге", - рассказали в надзорном органе.

Также, отметили в прокуратуре, в этом же районе установлен факт хищения бюджетных средств.

"Акимат дважды провел государственные закупки по текущему ремонту парка в селе Бородулиха. В первый раз подрядной организации оплачено 9,1 млн тенге за фактически невыполненные работы. Для сокрытия данного факта акиматом повторно заключен договор с другим поставщиком, который работу выполнил", - поделились в ведомстве.

Прокуратурой района начато досудебное расследование по п.1, 2 ч.3 ст.189 УК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному), расследование поручено Департаменту Агентства РК по противодействию коррупции по области Абай.

Добавим, что согласно п.1, 2 ч.3 ст.189 УК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, наказываются штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.