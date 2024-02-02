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Полицейские обратились к алматинцам

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Полицейский участок
Полицейский участок. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полиция Алматы обратилась к водителям и пешеходам из-за ухудшения погоды - горожан просят быть внимательными на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент.

Как отметили в полиции, в первую очередь обращение касается водителей автомобилей, которые являются средством повышенной опасности.

"Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать происшествий с необратимыми последствиями на дорогах города", - говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, в Алматы сегодня всю ночь шел снег. По состоянию на 07:00 в городе выпало 10 сантиметров осадков.

В акимате рассказали, как коммунальные службы борются с последствиями снегопада - с 4 до 7 часов утра 166 пескоразбрасывателей высыпали на улицы Алматы 520 тонн противогололедных материалов, с 06:00 организовано 14 колонн по сгребанию снега, с 08:00 на смену заступили 1183 дорожных рабочих и 452 единицы спецтехники.

Сегодня, как сообщают синоптики, осадки в Алматы продолжатся, а термометры покажут от минус 3 до минус 8 градусов. Скорость ветра составить 3,5 м/с.

К слову, снегопад и непогода обрушились не только на Алматы. Вчера мы рассказывали, что южные регионы Казахстана охватила непогода. В связи с этим в Шымкенте некоторых школьников перевели на дистанционное обучение. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

В Жамбылской области из-за непогоды закрыт ряд автодорог местного значения, а также участок автобана "Западная Европа – Западный Китай".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058813-politseyskie-obratilis-k-almatintsam/

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