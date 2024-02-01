Снегопад и сильный ветер обещают жителям двух мегаполисов Казахстана в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 1 февраля - в Астане и Шымкенте ожидаются осадки и сильный ветер. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, без осадков. Температура днем поднимется до -3 градусов, а ночью опустится до -10 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до -6 градусов, ночью температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 6,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,0 м/с.