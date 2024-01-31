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Стало ли в Астане больше алматинцев после сильного землетрясения, ответили в МВД

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Жители Алматы в ночь землетрясения
Алматинцы в ночь землетрясения. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава МВД Ержан Саденов сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, наблюдается ли резкий приток жителей Алматы в Астану после сильного землетрясения 23 января, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра внутренних дел Ержана Саденова, стали ли активнее жители Алматы переезжать в Астану после сильного землетрясения 23 января.

"Да, им, возможно, интересно, как в столицу приезжать, но нет такого у нас (чтобы прибывали в город активно – прим. ред.)", – заявил в ответ министр Саденов.

Ранее сегодня в МЧС рассказали, что за минувшие сутки, 30 января, на территории Китая было зарегистрировано 6 землетрясений, и лишь одно из них ощущалось на территории Казахстана.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали сильное землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Между тем после сильного землетрясения, произошедшего в ночь с 22 на 23 января, казахстанские сейсмологи зафиксировали более 2 тысяч афтершоков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058460-stalo-li-v-astane-bolshe-almatintsev-posle-silnogo-zemletryaseniya-otvetili-v-mvd/

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