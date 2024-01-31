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"Разве можно в таком холоде жить?": жители Кентау отказываются платить за отопление (видео)

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Женщина греется у батареи
Батареи. Иллюстративное фото: SBenitez / Getty Images

Жители города Кентау в Туркестанской области жалуются на постоянный холод в домах и отказываются платить за отопление, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали горожане журналистам, батареи в их домах практически всегда холодные. Чтобы согреться, приходится включать обогреватели, а после платить огромные счета за электричество.

Люди возмущены и требуют, наконец, решить проблему с теплоснабжением города.

"Я живу в таком холоде! Разве можно в таком холоде жить? У вас, наверное, у всех дома тепло, хорошо? А я одетая ложусь, одетая встаю. Разве можно так? Я простыла! У меня бронхи. Я простыла. Делала уколы, все делала, ничего не помогает. Так у меня и остались, как говорится. Что делать?" - вопрошает жительница Кентау Лидия Островская.

Практически в каждой квартире Кентау есть обогреватель, а то и не один. Такой нагрузки электросети не выдерживают, и город часто остается еще и без света из-за перенапряжения.

Чиновники на жалобы горожан отвечают, что четыре котла на ТЭЦ работают в штатном режиме, еще два находятся на ремонте. А чтобы в квартирах было теплее, людям советуют следить за внутридомовыми сетями.

"В принципе, по закону каждый житель многоквартирного дома сам должен менять свои стояки, производить работы по очистке радиаторов. Сейчас, к сожалению, таких работ практически не проводится. В настоящее время мы постоянно повышаем температуру, и в некоторых домах уже становится теплее", - заявил заместитель акима Кентау Галымжан Толепов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058354-razve-mozhno-v-takom-holode-zhit-zhiteli-kentau-otkazyvayutsya-platit-za-otoplenie-video/

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