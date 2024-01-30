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"Не могу уснуть неделю": на панические атаки и тревожность после землетрясения жалуются алматинцы

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Мужчина сидит на кровати и держится за голову
Бессонница. Иллюстративное фото: Filmstax / Getty Images

После сильного землетрясения, произошедшего неделю назад, многие алматинцы начали страдать от тревожности. Психологи дали несколько советов, передает телеканал "Алматы".

Несмотря на то, что с момента сильного землетрясения в Алматы прошла уже неделя, некоторые жители мегаполиса все еще не могут отойти от шока – их мучают панические атаки, нарушение сна.

К примеру, жительница мегаполиса Кундыз Асаубай говорит, что последние дни из-за тревожности не может уснуть без успокоительных. Женщина уже успела собрать тревожный чемодан.

"Помню, мы в ту ночь уже уснули. Почувствовав толчки, я побежала к своему ребенку. Накинув куртку, мы быстро покинули дом. Я не могу уже уснуть целую неделю. Мне помогают успокоительные", – говорит Асаубай.

Однако специалисты в таком случае советуют не злоупотреблять успокоительными, потому что они могут только ухудшить самочувствие.

"Для таких людей я рекомендую прогулки. Слушать что-то классическое, пение птиц для того, чтобы страх, таким образом, заземлялся. Для того, чтобы контролировать свои тревоги и эмоции, человеку нужно определить время когда он тревожится. И тревоги свои опять же как-то фиксировать или с кем-то проговаривать", – отметила психолог Гульбанум Мурадуллаева.

Психологи отмечают, что паника родителей может сказаться и на самочувствии детей – им свойственно копировать поведение взрослых.

"Нужно почаще ребенка своего обнимать. Давать телесные какие-то сигналы ребенку, что я с тобой, ты в безопасности, я тебя не брошу. Если родитель сумеет саморегулироваться, справиться со своими мыслями, со своей реакцией, естественно это будет передаваться и ребенку до 10 лет, – объяснила детский психолог Алия Шарипова.

Постоянная тревожность может вызывать хронические заболевания, раздражительность и нарушение сна. Если самостоятельно с проблемой не справиться, можно обратиться к специалисту.

К слову, сегодня ночью в Алматы вновь ощущались толчки в 2 балла. Эпицентр землетрясения был расположен в 293 км на юго-восток от города на территории Китая.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже сейсмологи рассказали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается: сейчас толчки идут на угасание, никаких угроз нет.

Между тем после сильного землетрясения, произошедшего в ночь с 22 на 23 января, казахстанские сейсмологи зафиксировали более 2 тысяч афтершоков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058145-ne-mogu-usnut-nedelyu-na-panicheskie-ataki-i-trevozhnost-posle-zemletryaseniya-zhaluyutsya-almatintsy/

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