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О строящейся еще с 2021 года школе в Астане высказался Касымбек

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Школа в Астане
Школа в Астане. Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о школе в одном из жилых массивов города – здание учебного заведения признали аварийным и начали демонтировать еще в 2021 году, передает NUR.KZ.

"Ознакомился с ходом строительства ряда объектов, в том числе школы в жилом массиве "Кирпичный". В данном жилом массиве была одна единственная школа, которая была построена еще в 1966 году. Так как учебное заведение было признано аварийным, его начали демонтировать еще в 2021 году", – говорится в сообщении акима столицы в официальном Instagram-профиле.

По словам Жениса Касымбека, строительство нового здания школы велось медленными темпами, где-то даже было приостановлено. При этом все эти годы учащиеся были вынуждены ходить в другое учебное заведение.

Так, здание школы планируется завершить весной этого года.

Ранее стало известно, что родители учащихся одной из столичных школ потребовали вернуть их детей в старое здание. Строение признали аварийным, но вместо сноса, как оказалось, в нем разместят другое заведение.

Добавим, в ноябре прошлого года сообщалось, что в Атырауской области уже третий год не могут достроить школу – из-за роста цен на стройматериалы срок сдачи объекта откладывали несколько раз. А перед началом 2023-2024 учебного года стало известно, что в ряде регионов не успевали завершить ремонт в учебных заведениях в предусмотренные сроки. Однако местные власти заверили, что в случае чего ученики начнут учебу в других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058060-o-stroyascheysya-esche-s-2021-goda-shkole-v-astane-vyskazalsya-kasymbek/

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