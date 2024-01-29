Из-за чего затягивают со сносом незаконных построек в горах Алматы

О работе по сносу незаконных построек рассказала руководитель Департамента юстиции города Алматы Балаим Кесебаева во время брифинга на , передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер ответила на вопрос, почему затягивается снос незаконных построек в горной местности Алматы.

"Действующим законодательством предусмотрено обеспечение прав обеих сторон. Поэтому, когда поднимается вопрос: "Почему не исполняется решение суда?", здесь тоже стороны. У обеих сторон есть возможности выражать и защитить свои права.

Поэтому, когда обжалуются действия судебных исполнителей по исполнению, конечно, исполнение затягивается. За прошлый год 33 исполнительных производства совершены по сносам", - отметила руководитель Департамента юстиции Алматы Балаим Кесебаева.

Всего же в прошлом году в работе судебных исполнителей было 61 исполнительное производство по сносу.

Ранее мы рассказали, что в Алматы по решению суда начали сносить незаконный жилой комплекс KHAN. По данным Управления градостроительного контроля Алматы, в рамках совместной работы акимата и городской антикоррупционной службы в горной местности было выявлено 52 объекта, возводимых с нарушением требований закона и строительных норм.

В акимате отметили, что по 20 объектам из них уже вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе, приведении участка в первоначальное состояние и принудительном исполнении предписания.

Недавно акимат Алматы обновил список ЖК, которые не рекомендуют для покупки: теперь он состоит из 45 жилых комплексов.