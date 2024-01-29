Из-за чего затягивают со сносом незаконных построек в горах Алматы
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О работе по сносу незаконных построек рассказала руководитель Департамента юстиции города Алматы Балаим Кесебаева во время брифинга на площадке РСК, передает корреспондент NUR.KZ.
Спикер ответила на вопрос, почему затягивается снос незаконных построек в горной местности Алматы.
"Действующим законодательством предусмотрено обеспечение прав обеих сторон. Поэтому, когда поднимается вопрос: "Почему не исполняется решение суда?", здесь тоже стороны. У обеих сторон есть возможности выражать и защитить свои права.
Поэтому, когда обжалуются действия судебных исполнителей по исполнению, конечно, исполнение затягивается. За прошлый год 33 исполнительных производства совершены по сносам", - отметила руководитель Департамента юстиции Алматы Балаим Кесебаева.
Всего же в прошлом году в работе судебных исполнителей было 61 исполнительное производство по сносу.
Ранее мы рассказали, что в Алматы по решению суда начали сносить незаконный жилой комплекс KHAN. По данным Управления градостроительного контроля Алматы, в рамках совместной работы акимата и городской антикоррупционной службы в горной местности было выявлено 52 объекта, возводимых с нарушением требований закона и строительных норм.
В акимате отметили, что по 20 объектам из них уже вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе, приведении участка в первоначальное состояние и принудительном исполнении предписания.
Недавно акимат Алматы обновил список ЖК, которые не рекомендуют для покупки: теперь он состоит из 45 жилых комплексов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058011-iz-za-chego-zatyagivayut-so-snosom-nezakonnyh-postroek-v-gorah-almaty/