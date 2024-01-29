Надвигающийся циклон испортит погоду в Казахстане

Надвигающийся на Казахстан очередной циклон испортит погоду в Казахстане. В регионах ожидаются осадки, мокрый снег и дождь, а также гололед и туман, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Погоду в Казахстане, как сообщают синоптики, будет формировать Северо-западный циклон, который обусловит неустойчивый характер погоды.

Так, ожидаются осадки, в северных регионах - в виде снега, в южных регионах - в виде мокрого снега и дождя. Также ожидаются усиление ветра с метелью, в горных районах юга - сильные осадки (дождь, снег), гололед и туман.

Отмечается, что в температурном фоне значительных изменений не предвидится.

Ранее сообщалось о том, что синоптики прогнозируют в Алматы на этой неделе пятидневный снегопад. Снегопад на этой неделе продолжительностью четыре дня обещают и в Астане.

В Шымкенте в ближайшие семь дней, помимо снегопада, синоптики прогнозируют также дожди.