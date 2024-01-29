Пятидневный снегопад обещают синоптики в Алматы на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней: пять дней подряд в городе будет идти снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

29 января в Алматы обещают снегопад. Температура в среднем составит минус 2 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 1 градуса, но ночью температура опустится до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

30 января вновь ожидается снегопад. Температура составит около 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 1 градус, а минимальная – минус 2 градуса. Скорость ветра составит до 1,6 м/с.

31 января продолжится снегопад. Средняя температура – минус 3 градуса. Днем температура поднимется до минус 1 градуса, а ночью – опустится до минус 5 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

1 февраля в Алматы синоптики вновь обещают снегопад. Температура в среднем – минус 4 градуса. Максимально температура поднимется до минус 2 градусов, а опуститься может до минус 6 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,3 м/с.

2 февраля в южной столице продолжит идти снег. Среднесуточная температура – минус 4 градуса. Днем воздух прогреется до минус 2 градусов, а ночью похолодает до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

3 февраля будет облачно, без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 4 градусов. Максимальная температура составит минус 2 градуса, минимальная – минус 6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,6 м/с.

4 февраля, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит минус 2 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 1 градуса, но ночью похолодает до минус 5 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.