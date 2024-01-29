Четыре дня подряд в Астане будет идти снег на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней: в столице ожидаются снегопады и морозы. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

29 января в Астане будет облачно. Температура в среднем составит минус 21 градус. Днем воздух может прогреться до минус 15 градусов, но ночью температура опустится до минус 24 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

30 января вновь будет облачно, осадков не ожидается. Температура составит около минус 19 градусов. Максимальная температура составит минус 12 градусов, а минимальная – минус 26 градусов. Скорость ветра составит до 2,5 м/с.

31 января в столице ожидается снегопад. Средняя температура – минус 7 градусов. Днем температура поднимется до минус 4 градусов, а ночью – опустится до минус 16 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

1 февраля синоптики вновь обещают снегопад. Температура в среднем – минус 8 градусов. Максимально температура поднимется до минус 5 градусов, а опуститься может до минус 10 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,0 м/с.

2 февраля продолжится снегопад. Среднесуточная температура – минус 13 градусов. Днем воздух прогреется до минус 11 градусов, а ночью похолодает до минус 14 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.

3 февраля вновь ожидается снегопад. Температура в среднем остановится на отметке минус 5 градусов. Максимальная температура составит минус 3 градуса, минимальная – минус 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,8 м/с.

4 февраля, по прогнозам синоптиков, будет облачно, без осадков. Средняя температура составит минус 11 градусов. Воздух может прогреться и до минус 8 градусов, но ночью похолодает до минус 12 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.