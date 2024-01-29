Снегопады и дожди ожидаются в Шымкенте на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней: на этой неделе в городе обещают дождь и снегопады. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

29 января в Шымкенте будет дождь. Температура в среднем составит плюс 3 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 5 градусов, но ночью температура опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 11,0 м/с.

30 января ожидается снегопад. Температура составит около плюс 1 градуса. Максимальная температура составит плюс 3 градуса, а минимальная – 0 градусов. Скорость ветра составит до 4,5 м/с.

31 января вновь обещают снегопад. Средняя температура – 0 градусов. Днем температура поднимется до плюс 1 градуса, а ночью – опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 8,4 м/с.

1 февраля в Шымкенте, по прогнозам синоптиков, снегопад продолжится. Температура в среднем – минус 1 градус. Максимально температура поднимется до плюс 1 градуса, а опуститься может до минус 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 8,0 м/с.

2 февраля вновь будет снегопад. Среднесуточная температура – минус 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 1 градуса, а ночью похолодает до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 6,1 м/с.

3 февраля в городе будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 3 градуса, минимальная – минус 5 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,5 м/с.

4 февраля, по прогнозам синоптиков, будет идти снег. Средняя температура составит плюс 1 градус. Воздух может прогреться и до плюс 3 градусов, но ночью похолодает до 0 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.