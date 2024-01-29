Лихачи устроили ночной дрифт в центре Сатпаева, за что потом извинились (видео)
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Двое парней в Сатпаеве поздней ночью в центре города устроили дрифт, нарушив ПДД и создав аварийную ситуацию. Их привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Лихачей, как сообщается в Telegram-канале Polisia.kz, выявили благодаря мониторингу социальных сетей.
"В ходе мониторинга социальной сети полицейские выявили видеозапись, на которой около 4 утра на центральной улице города Сатпаева водители автомобилей BMW и Mercedes устроили дрифт, грубо нарушив правила дорожного движения и создав аварийную ситуацию.
Сотрудники полиции установили нарушителей - двух жителей Сатпаева в возрасте 20 и 25 лет", - говорится в сообщении.
В отношении лихачей были составлены административные протоколы, а их автомобили водворены на штрафстоянку.
Сообщается, что собранный материал направлен на рассмотрение в суд.
В начале года водитель "Приоры" устроил дрифт с фейерверками на дороге в Туркестанской области. Мужчину привлекли к ответственности по трем административным статьям.
Также в Туркестанской области интерес стражей порядка вызвало появившееся в интернете видео свадебного торжества. Участники праздника устроили беспредел на дороге и открыли стрельбу в воздух. В отношении молодожена и его друзей составили несколько протоколов.
В Павлодарской области водитель прокатил друга на капоте авто и при этом устроил дрифт. За создание аварийной обстановки мужчина привлечен к административной ответственности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057939-lihachi-ustroili-nochnoy-drift-v-tsentre-satpaeva-za-chto-potom-izvinilis-video/