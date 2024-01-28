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Ветер до 28 м/с, туман и метели: где в Казахстане ожидается непогода

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Густой туман, накрывший дорогу
Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

На понедельник, 29 января, в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждения – по большей части в связи с туманами и сильным ветром, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматы 29 января днем ожидается гололед, временами туман.

В Шымкенте же синоптики прогнозируют сильные осадки (преимущественно дождь) и ветер с порывами до 15-20 м/с.

На юге и в центре Мангистауской области вероятнее всего образуется гололед.

При этом на западе и юге Акмолинской области, на севере, востоке Карагандинской области, на севере и западе Костанайской области, а также на юге и севере Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Также, по данным метеорологов, днем на западе, юге и в горных районах Алматинской области можно ожидать гололед, на юге и в горных районах – временами туман.

Днем на юге Кызылординской области – гололед. В центре области – ветер до 15-20 м/с.

На западе и севере области Ұлытау ожидается ветер с порывами до 18 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). На юге и в горных районах – туман. На горных перевалах области может начаться низовая метель. Скорость ветра на севере, в горных и предгорных районах области будет достигать 15-20 м/с.

На севере, центре и в горных районах области Жетісу временами ожидается туман, а порывы ветра в районе Алакольских озер могут доходить до 15-20 м/с.

При этом днем в горных районах Жамбылской области прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега. На юге, в горных районах области – туман, гололед, низовая метель. Ветер в горных районах области – до 15-20 м/с, а ночью – до 23-28 м/с.

Кроме того, с 21:00 28 января до 21:00 29 января по Усть-Каменогорску, Риддеру в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057907-veter-do-28-ms-tuman-i-meteli-gde-v-kazahstane-ozhidaetsya-nepogoda/

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