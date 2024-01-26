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Снегопад накроет Казахстан в выходные

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Дети идут в школу
Школьники. Иллюстративное фото: Getty images / Imgorthand

В период с 27 по 29 января на большей части Казахстана пройдут осадки в виде снега и дождя. В ряде регионов будет еще метель, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В период с 27 по 29 января на большей части Казахстана ожидаются осадки – прогнозируют неустойчивый характер погоды, снег. В северных и восточных регионах – с метелью.

На юге Казахстана пройдут мокрый снег и дождь.

29 января в горных районах юга ожидаются сильные осадки с гололедными явлениями и туманом. В температурном фоне в эти дни значительных изменений не ожидается.

Добавим, согласно прогнозу погоды на текущий месяц, с 20 января на большей части Казахстана идет частая смена погодных условий: морозные дни сменяются оттепелями, пройдут осадки и метели, а также гололедные явления, туманы.

В северной половине и на востоке Казахстана температура ночью повысится до -3...-13 градусов, днем – до -5...+5 градусов. В южной половине и на западе: ночью – до -5...+5 градусов, днем – до +5...+15 градусов.

Наряду с этим прогнозируются несколько волн холода. Температура воздуха в эти дни понизится до 22-30 мороза ночью и 12-20 мороза днем в северной половине, на востоке и в горных районах юго-востока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057695-snegopad-s-metelyu-nakroet-kazahstan-v-vyhodnye/

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