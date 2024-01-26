Снегопад ожидается во всех трех мегаполисах Казахстана в пятницу

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 26 января - во всех трех городах обещают снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снегопад. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до -1 градуса, ночью температура снизится до -12 градусов. Скорость ветра – 9,0 м/с.

В Шымкенте, как и в Алматы и Астане, обещают осадки в виде снега. В дневное время столбики термометров поднимутся до -1 градуса, ночью опустятся до -7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,5 м/с.