Снегопад ожидается во всех трех мегаполисах Казахстана в пятницу
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 26 января - во всех трех городах обещают снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают снегопад. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.
Жителям Астаны синоптики также прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до -1 градуса, ночью температура снизится до -12 градусов. Скорость ветра – 9,0 м/с.
В Шымкенте, как и в Алматы и Астане, обещают осадки в виде снега. В дневное время столбики термометров поднимутся до -1 градуса, ночью опустятся до -7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,5 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057603-snegopad-ozhidaetsya-vo-vseh-treh-megapolisah-kazahstana-v-pyatnitsu/