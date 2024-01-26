Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как наказали двух алматинок за распространение фейков о землетрясении

Опубликовано:

Рабочий экран смартфона
Смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы привлекли к административной ответственности двух человек, распространявших фейки о землетрясении в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматы, во время и после сильного землетрясения в Алматы в соцсетях и мессенджерах стала распространяться ложная информация о последствиях природного катаклизма, что в свою очередь породило среди граждан панику и вызвало широкий общественный резонанс.

По фактам совершения подобных действий в настоящее время установлены личности двух женщин 1995 и 2006 годов рождения.

"Указанные лица привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 456-2 Кодекса РК об административных правонарушениях "Размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка" с наложением взыскания в виде штрафа в размере 10 МРП (37 тыс. тенге)", - рассказали в прокуратуре.

В надзорном органе добавили, что работа в этом направлении продолжается.

Добавим, сегодня алматинская полиция сообщала о задержании автора фейковых сообщений о землетрясении в Алматы.

Напомним, после землетрясения, произошедшего сегодня ночью, которое ощутили жители Алматы, в мессенджерах и соцсетях стали появляться разнообразные слухи.

Так, например, распространилась информация о повторных толчках, которые якобы могут произойти рано утром и вызвать сильные разрушения. Ее опровергли в ДЧС.

Еще в социальных сетях писали о разрушениях, в том числе в студенческих общежитиях города. Все это так же не соответствует действительности.

Отметим, что согласно статье 456-2 КоАП РК, размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штрафы:

  • на физических лиц – в размере 20 МРП (74 тыс. тенге),
  • на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере 30 МРП (110 тыс. тенге),
  • на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50 МРП (184 тыс. тенге),
  • на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (369 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057789-dvuh-chelovek-nakazali-za-rasprostranenie-feykov-o-zemletryasenii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.