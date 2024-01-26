Как наказали двух алматинок за распространение фейков о землетрясении
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В Алматы привлекли к административной ответственности двух человек, распространявших фейки о землетрясении в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.
Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматы, во время и после сильного землетрясения в Алматы в соцсетях и мессенджерах стала распространяться ложная информация о последствиях природного катаклизма, что в свою очередь породило среди граждан панику и вызвало широкий общественный резонанс.
По фактам совершения подобных действий в настоящее время установлены личности двух женщин 1995 и 2006 годов рождения.
"Указанные лица привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 456-2 Кодекса РК об административных правонарушениях "Размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка" с наложением взыскания в виде штрафа в размере 10 МРП (37 тыс. тенге)", - рассказали в прокуратуре.
В надзорном органе добавили, что работа в этом направлении продолжается.
Добавим, сегодня алматинская полиция сообщала о задержании автора фейковых сообщений о землетрясении в Алматы.
Напомним, после землетрясения, произошедшего сегодня ночью, которое ощутили жители Алматы, в мессенджерах и соцсетях стали появляться разнообразные слухи.
Так, например, распространилась информация о повторных толчках, которые якобы могут произойти рано утром и вызвать сильные разрушения. Ее опровергли в ДЧС.
Еще в социальных сетях писали о разрушениях, в том числе в студенческих общежитиях города. Все это так же не соответствует действительности.
Отметим, что согласно статье 456-2 КоАП РК, размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штрафы:
- на физических лиц – в размере 20 МРП (74 тыс. тенге),
- на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере 30 МРП (110 тыс. тенге),
- на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50 МРП (184 тыс. тенге),
- на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (369 тыс. тенге).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057789-dvuh-chelovek-nakazali-za-rasprostranenie-feykov-o-zemletryasenii/