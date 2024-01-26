Как наказали двух алматинок за распространение фейков о землетрясении

В Алматы привлекли к административной ответственности двух человек, распространявших фейки о землетрясении в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматы, во время и после сильного землетрясения в Алматы в соцсетях и мессенджерах стала распространяться ложная информация о последствиях природного катаклизма, что в свою очередь породило среди граждан панику и вызвало широкий общественный резонанс.

По фактам совершения подобных действий в настоящее время установлены личности двух женщин 1995 и 2006 годов рождения.

"Указанные лица привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 456-2 Кодекса РК об административных правонарушениях "Размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка" с наложением взыскания в виде штрафа в размере 10 МРП (37 тыс. тенге)", - рассказали в прокуратуре.

В надзорном органе добавили, что работа в этом направлении продолжается.

Добавим, сегодня алматинская полиция сообщала о задержании автора фейковых сообщений о землетрясении в Алматы.

Напомним, после землетрясения, произошедшего сегодня ночью, которое ощутили жители Алматы, в мессенджерах и соцсетях стали появляться разнообразные слухи.

Так, например, распространилась информация о повторных толчках, которые якобы могут произойти рано утром и вызвать сильные разрушения. Ее опровергли в ДЧС.

Еще в социальных сетях писали о разрушениях, в том числе в студенческих общежитиях города. Все это так же не соответствует действительности.

Отметим, что согласно статье 456-2 КоАП РК, размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штрафы: