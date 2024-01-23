На слухи о разрушениях в студенческих общежитиях в Алматы ответили в министерстве

Ситуация со студенческими общежитиями города Алматы стабильная. Ни одно из общежитий вузов не пострадало, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Ранее в социальных сетях появилась информация о разрушениях в студенческих общежитиях после землетрясения в Алматы.

"Ситуация со студенческими общежитиями города Алматы стабильная.

Ни одно из общежитий вузов не пострадало. Также со студентами все в порядке.

Просим не верить фейковым информациям и не распространять их", - сообщили в Министерстве науки и высшего образования.

Также сообщается, что информация о разрушениях и жертвах в общежитиях КазНУ, включая общежития №6 и 8, не соответствует действительности. Жертв и разрушений нет.

Ранее в управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали, есть ли пострадавшие при землетрясении в Алматы, которое произошло сегодня ночью.