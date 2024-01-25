Гололед, метель и сильный ветер: о непогоде предупредили жителей мегаполисов и ряда областей Казахстана
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Жителей мегаполисов и ряда регионов Казахстана предупредили об ухудшении погоды – из-за гололеда, метели и сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, завтра в Астане ожидаются гололед, метель и ветер с порывами 15-20 м/с, временами 23 м/с.
В Алматы прогнозируются гололед и туман.
В Шымкенте будут сильные осадки (преимущественно снег), туман и гололед.
В Карагандинской области ожидаются низовая метель и ветер с порывами 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской и Кызылординской областях будет туман.
В Акмолинской области прогнозируются сильный снег, гололед, метель и ветер с порывами 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.
В области Ұлытау ожидается низовая метель.
В Алматинской области синоптики пообещали гололед, туман.
Жителей области Абай ожидают низовая метель, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами 25 м/с.
В Туркестанской области прогнозируются сильные осадки (дождь, снег), гололед, туман, низовая метель и ветер со скоростью 15-20 м/с.
В Костанайской области будут снег и метель.
В Мангистауской области ожидается ветер с порывами 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области синоптики пообещали снег, метель, туман, ветер с порывами 15-20 м/с.
В Павлодарской области прогнозируются метель и ветер с порывами 15-20 м/с.
В Жамбылской области ожидаются гололед, низовая метель, туман, ветер со скоростью и порывами 23 м/с.
Как отмечается на портале egov.kz, из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.
Что делать при гололеде:
- одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
- обходите места, покрытые льдом.
- Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
Что делать при сильном ветре:
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057596-gololed-metel-i-silnyy-veter-o-nepogode-predupredili-zhiteley-megapolisov-i-ryada-oblastey-kazahstana/