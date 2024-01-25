Гололед, метель и сильный ветер: о непогоде предупредили жителей мегаполисов и ряда областей Казахстана

Жителей мегаполисов и ряда регионов Казахстана предупредили об ухудшении погоды – из-за гололеда, метели и сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, завтра в Астане ожидаются гололед, метель и ветер с порывами 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В Алматы прогнозируются гололед и туман.

В Шымкенте будут сильные осадки (преимущественно снег), туман и гололед.

В Карагандинской области ожидаются низовая метель и ветер с порывами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской и Кызылординской областях будет туман.

В Акмолинской области прогнозируются сильный снег, гололед, метель и ветер с порывами 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

В области Ұлытау ожидается низовая метель.

В Алматинской области синоптики пообещали гололед, туман.

Жителей области Абай ожидают низовая метель, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами 25 м/с.

В Туркестанской области прогнозируются сильные осадки (дождь, снег), гололед, туман, низовая метель и ветер со скоростью 15-20 м/с.

В Костанайской области будут снег и метель.

В Мангистауской области ожидается ветер с порывами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области синоптики пообещали снег, метель, туман, ветер с порывами 15-20 м/с.

В Павлодарской области прогнозируются метель и ветер с порывами 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидаются гололед, низовая метель, туман, ветер со скоростью и порывами 23 м/с.

Как отмечается на портале egov.kz, из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.

Что делать при гололеде:

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом.

Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре:

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.