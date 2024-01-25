Снегопад ожидается в двух мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 25 января -в Астане и Шымкенте обещают снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до -1 градуса, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до -1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 6,8 м/с.