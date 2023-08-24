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"Нечего бояться": села, где не произошло ни одного преступления, нашли в Актюбинской области

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Въезд в село Тассай
Въезд в село Тассай. Кадр из видео: телеканал "Астана" / Astana TV

В Актюбинской области 14 сел признали самыми безопасными для жизни. За два года в них не зафиксировано ни одного преступления, передает телеканал "Астана".

Как рассказали жители одного из таких сел корреспондентам телеканала, они могут спокойно отпускать детей на улицу и не закрывать двери на замок даже ночью. По их словам, им совершенно нечего бояться, ведь в селе Тассай уже как несколько лет не было правонарушений, а крупных происшествий не припомнят даже местные старожилы.

"Преступлений не помню я такого у нас. Уже мне 75 лет и все здесь. В Степном жил, теперь здесь, уже 35 лет. Никаких нет происшествий, нормально все", – рассказал житель села Тассай Валерий Анучин.

Другой житель Бекзат Шайжанов отметил, что сам по себе поселок очень тихий и хороший.

"Все люди живут с пониманием и помощью друг к другу. И насчет преступности, как такового и не было даже. Люди спокойно ходят, можно сказать, практически дома не закрывают", – добавил он.

Тем временем, как говорится в сюжете, работы у местного участкового хватает. В его рабочие обязанности входит ежедневный объезд села и профилактическая работа с населением.

"Я работаю здесь третий год, за это время было никаких происшествий. Работаю с утра до ночи. Совместно с акимом округа, с работниками школы выезжаем в рейды, провожу разъяснительную работу с населением. Раз неделю встречаюсь с молодежью в школе, помогаю воспитывать подрастающее поколение", – рассказал участковый инспектор Тассайского сельского округа Райымбек Онгараев.

В селе с прошлого года установлены четыре камеры видеонаблюдения. За происходящем на улицах аким может наблюдать из своего кабинета, также изображение транслируется на его смартфон и телефон участкового. В основном камеры используют для поиска забытых вещей.

"Например, ребенок забыл свой телефон, оставил на горке и забыл. Кто-то подошел, забрал, потому рядом никого нет, бесхозный лежит. Потом в группу в WhatsApp написали, по камере посмотрели и вернули сразу", – рассказал аким Тассайского сельского округа Ербол Абдиров.

Напомним, в селе Баянды Мангистауской области полностью отказались от продажи и покупки алкоголя.

Также жители села имени Сакена Сейфуллина в Улытауской области отказались от алкоголя. Теперь здесь не продают крепкие напитки, а участковый инспектор отмечает снижение преступности.

В Туркестанской области жители одного села решили полностью отказаться от спиртных напитков и сигарет. В селе Когалы больше не продают алкоголь и табачные изделия. По данным полиции, после этого в этом селе не было зарегистрировано ни одного преступления. Кроме того, здесь не было зафиксировано на одного развода с тех пор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033883-nechego-boyatsya-sela-gde-ne-proizoshlo-ni-odnogo-prestupleniya-nashli-v-aktyubinskoy-oblasti/

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