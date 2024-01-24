Дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Казахстане

В ближайшие несколько дней с 25 по 27 января в большинстве регионов Казахстана прогнозируются осадки, в некоторых областях – понижение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, большая часть Казахстана будет находиться во власти южного циклона и атмосферных фронтов, с которыми ожидаются обильные осадки в северных регионах – в виде снега, в южных регионах – в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра с метелью. В горных районах юга ожидаются сильный снег, гололед, туман.

Лишь в западной половине республики по-прежнему сохранится ясная и морозная погода.

На большей части страны в температурном фоне значительных изменений не прогнозируется, в южных регионах температура воздуха ночью понизится до -8...-13 градусов, в горных районах – до -18...-23 градусов, днем – до -2...-7 градусов, в горных районах – до -10...-15 градусов.

Отметим, что сегодня в двух из трех казахстанских мегаполисов прогнозируется плюсовая температура.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.