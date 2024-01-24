Плюсовая температура ожидается в двух из трех мегаполисов Казахстана в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 24 января - осадков ни в одном из мегаполисов не будет. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается погода без осадков. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -10 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачность. Днем воздух прогреется до -8 градусов, ночью температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня также осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,2 м/с.