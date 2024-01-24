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"Это не смог": задымленность улиц Алматы прокомментировали в акимате

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Вид на Нурлы-Тау
Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Задымленность, которую в настоящее время наблюдают жители Алматы, появилась вследствие пожара в Алматинской области и является временным явлением, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

В управлении экологии и окружающей среды Алматы заявили, что причиной ухудшения состояния атмосферного воздуха и накапливания черного дыма в северной части города 24 января послужил пожар на Первомайской промышленной зоне Илийского района.

"С 7:00 до 9:20 часов черный обвес дыма накопился и растянулся на многие километры, из-за слабого ветреного потока дым переносился медленно и около трех часов рассеивался в черте города", - говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что с 12.00 часов черный дым по "розе ветров" сместился в Илийский район Алматинской области. Данное явление временное и не является смогом.

Сегодня в Сети появились видео крупного пожара, произошедшего близ Алматы. В ДЧС региона сообщили, что возгорание возникло на Первомайской промышленной зоне Илийского района.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

Напомним, в декабре прошлого года сильный пожар охватил павильоны, билборды и торговые дома в Алматинской области. Он произошел в Есике на пересечении улиц Фрунзе и Алматинская.

Также в Алматинской области произошел пожар на газозаправочной станции - загорелись 40 баллонов с газом. Два человека получили ожоги и были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057296-eto-ne-smog-zadymlennost-ulits-almaty-prokommentirovali-v-akimate/

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