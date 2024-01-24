Крупный пожар произошел под Алматы (видео)

В Сети появились видео крупного пожара, произошедшего близ Алматы. В ДЧС региона сообщили, что возгорание возникло на Первомайской промышленной зоне Илийского района, передает NUR.KZ.

По информации официального сайта ведомства, 24 января в 6 часов 59 минут в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на Первомайской промышленной зоне Илийского района произошло загорание склада полиэтиленовых изделий внутри складского помещения на предварительной площади 3600 кв. м., выполненного из металлоконструкций.

На место незамедлительно были направлены огнеборцы. Расстояние от ближайшего пожарного подразделения ПЧ-9 поселка Боралдай составляет 15 км, от областного центра - 87 км.

"На момент прибытия первых пожарных подразделений в 7 часов 20 минут объект был полностью охвачен огнем. Дополнительно на место вызова были направлены силы и средства близлежащих подразделений по повышенному рангу вызова. Причиной распространения огня на большую площадь явилось позднее сообщение о пожаре", - отметили в ДЧС Алматинской области.

Принятыми мерами пожар был локализован в 9 часов 12 минут. Не допущено распространение огня на близстоящее складское помещение. Тушение продолжается. Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня не имеется.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

В ДЧС Алматинской области напомнили, что важно соблюдать правила пожарной безопасности во избежание короткого замыкания.

"Не используйте старые провода с несоответствующей изоляцией, будьте внимательны при проведении электромонтажных работ. Регулярно следите за состоянием электрических точек - розеток и выключателей. При необходимости сразу их меняйте. Не эксплуатируйте поврежденные электроприборы.

Выполнение этих несложных правил позволит существенно сократить риск возникновения короткого замыкания", - говорят спасатели.

Напомним, в декабре прошлого года сильный пожар охватил павильоны, билборды и торговые дома в Алматинской области. Он произошел в Есике на пересечении улиц Фрунзе и Алматинская.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС. На момент прибытия первых пожарных подразделений торговые павильоны, магазины и кровля ТД "Пассаж" были охвачены огнем.

В ведомстве добавили, что причиной распространения пожара на большую площадь стало позднее сообщение о возгорании. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Также в Алматинской области произошел пожар на газозаправочной станции - загорелись 40 баллонов с газом. Два человека получили ожоги и были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.