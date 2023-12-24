Сильный пожар охватил павильоны, билборды и торговые дома в Алматинской области (видео)

В ночь на воскресенье в городе Есик Алматинской области произошел сильный пожар, который охватил билборды, павильоны и торговые дома, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как сообщили в ДЧС Алматинской области, 24 декабря 03:35 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Есике Енбекшиказахского района на пересечении улиц Фрунзе и Алматинская произошло загорание навеса, билбордов, торговых павильонов по продаже штор и ковров, мебельного и продуктового магазина с переходом на кровлю торгового дома "Пассаж" и переходом на торговый дом "Шамшат".

На место пожара незамедлительно были направлены силы и средства ведомства.

"На момент прибытия первых пожарных подразделений в 03:40 торговые павильоны, магазины и кровля ТД "Пассаж" были охвачены огнем. Дополнительно на место вызова были направлены силы и средства близлежащих подразделений", – рассказали в департаменте.

В ДЧС добавили, что причиной распространения пожара на большую площадь стало позднее сообщение о возгорании. Пожар был локализован в 06:20, полностью его потушили в 07:40. Общая площадь пожара составила 1958 кв.м.

"Не допущено распространение огня на близстоящий торговый дом "Халифа", склад одежды и мебельный магазин.

Жертв и пострадавших нет. Для выяснения причины пожара на место были направлены начальник отдела дознания и испытательной пожарной лабаз ДЧС Алматинской области", – сообщили в ведомстве.

В ликвидации пожара участвовали 34 сотрудника и 11 единиц техники ДЧС Алматинской области, 6 сотрудников и 3 единицы техники дорожной патрульной службы, 6 работников и 2 единицы техники бригады скорой медицинской помощи.

Напомним, вчера в Астане спасатели эвакуировали людей из ТРЦ "Хан Шатыр". Огнеборцы установили, что произошло горение отдельно стоящей трансформаторной подстанции на 10 киловатт и кабельной шахты на 0 этаже.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: