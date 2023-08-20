Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Двое пожарных пострадали во время тушения газозаправочной станции в Алматинской области

Опубликовано:

Горит АГЗС
Пожарные. Фото с места событий: МЧС РК

В Алматинской области накануне произошел пожар на газозаправочной станции - загорелись 40 баллонов с газом, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

19 августа вечером на территории газозаправочной станции в селе Саймасай произошло возгорание газового баллона внутри склада, огонь продолжил распространение - в итоге загорелись 40 баллонов.

После огонь перешел на газозаправочный автомобиль марки "ЗИЛ", который был полностью заправлен газом.

На складе хранилось около 260-300 газовых баллонов разной емкости. Также на территории имеется подземная емкость заполненная газом.

"Была угроза взрыва и распространения огня на жилой массив, который находится в 30 метрах от места происшествия. По прибытии первых подразделений оперативными действиями предотвращена угроза взрыва газозаправочного автомобиля, подземной емкости с газом, а также остальных баллонов на складе", - отметили в МЧС.

Пожар был полностью ликвидирован в 18:45.

В результате пожара два сотрудника газозаправочной станции получили ожоги и были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2033167-dvoe-pozharnyh-postradali-vo-vremya-tusheniya-gazozapravochnoy-stantsii-v-almatinskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.