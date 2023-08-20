Двое пожарных пострадали во время тушения газозаправочной станции в Алматинской области

Пожарные. Фото с места событий: МЧС РК

В Алматинской области накануне произошел пожар на газозаправочной станции - загорелись 40 баллонов с газом, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

19 августа вечером на территории газозаправочной станции в селе Саймасай произошло возгорание газового баллона внутри склада, огонь продолжил распространение - в итоге загорелись 40 баллонов.

После огонь перешел на газозаправочный автомобиль марки "ЗИЛ", который был полностью заправлен газом.

На складе хранилось около 260-300 газовых баллонов разной емкости. Также на территории имеется подземная емкость заполненная газом.

"Была угроза взрыва и распространения огня на жилой массив, который находится в 30 метрах от места происшествия. По прибытии первых подразделений оперативными действиями предотвращена угроза взрыва газозаправочного автомобиля, подземной емкости с газом, а также остальных баллонов на складе", - отметили в МЧС.

Пожар был полностью ликвидирован в 18:45.

В результате пожара два сотрудника газозаправочной станции получили ожоги и были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2033167-dvoe-pozharnyh-postradali-vo-vremya-tusheniya-gazozapravochnoy-stantsii-v-almatinskoy-oblasti/