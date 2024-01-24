Куат Хамитов отправился в колонию в Алматинской области

Боец ММА Куат Хамитов и звезды казахстанской эстрады посетили колонию в Алматинской области. Они участвовали в концертной программе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, с праздничным концертом в учреждение №12 ДУИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетісу приехали известные певцы и спортсмены.

Мастер спорта смешанных единоборств и файтер MMA Куат "Найман" Хамитов провел беседу с осужденными по пропаганде спорта и здорового образа жизни.

"Мы приехали оказать поддержку осужденным, которые отбывают наказание. Здесь немало талантливых мужчин. Желаем им поскорее вернуться в свои семьи", - рассказал о своем визите Куат Хамитов.

Звезды эстрады Серикбол Сайлаубек, Казыбек Адикей, Болатбек Досыбаев, Аскар Жанузаков и Еркебулан Махмут организовали концертную программу в колонии максимальной безопасности.

Куат Хамитов и звезды эстрады в колонии. Фото: polisia.kz

Один из осужденных посвятил свои стихи знаменитому спортсмену и певцам и поблагодарил их за визит.

Мероприятие проходило в рамках реализации Дорожной карты оздоровления ситуации в учреждениях уголовно-исполнительной системы на 2023-2025 годы.

В декабре прошлого года звезды казахстанской эстрады уже посещали колонию в Алматинской области. В учреждении №12 ДУИС по Алматы, Алматинской области и области Жетісу проходило праздничное мероприятие, посвященное Дню Независимости.

В начале года казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов поделился новостью о том, что начал подготовку к своему следующему поединку. Ранее он дал совет Артему Резникову после тяжелейшего нокаута в четвертьфинале гран-при АСА в легком весе.