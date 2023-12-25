Куат Хамитов дал совет Артему Резникову после тяжелейшего нокаута

Известный казахстанский боец смешанного стиля Куат Хамитов прокомментировал поражение нокаутом соотечественника Артема Резникова в четвертьфинале гран-при АСА в легком весе, передает NUR.KZ.

Куат Хамитов оставил комментарий к посту Резникова в Instagram после поражения нокаутом от россиянина Али Багова.

"С годами восстановится. После сгонки все тяжелее, поэтому надо посмотреть вариант смены весовой и снова в бой", - поддержал бойца "Найман".

Напомним, в поединке, который был со-главным событием турнира АСА 168 в Москве Артем Резников в четвертом раунде проиграл нокаутом российскому бойцу Али Багову техническим нокаутом. Теперь на счету 31-летнего казахстанца 24 победы и восемь поражений в ММА.

Сразу после поединка Резников заявил, что готов завершить карьеру.

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