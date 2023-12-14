Казахстанские звезды оказались в колонии

Звезды казахстанской эстрады посетили колонию в Алматинской области. С их участием прошло праздничное мероприятие по случаю Дня Независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По сведениям информационного медиапортала ведомства, в учреждении №12 ДУИС по Алматы, Алматинской области и области Жетісу состоялось праздничное мероприятие с участием известных певцов.

В учреждение, расположенное в поселке Заречный Алматинской области, были приглашены Алкожа Абдижаппар, Чингиз Куралбаев и Саидалим Тохтохунов.

Концерт проводился в рамках реализации Дорожной карты оздоровления ситуации в учреждениях уголовно-исполнительной системы на 2023-2025 годы.

Звезды эстрады поздравили осужденных с Днем Независимости и пожелали им благополучно вернуться в свои семьи.

"Мероприятие осуществлено с целью реализации Дорожной карты, также для воспитания осужденных и повышения социальных отношений. В свою очередь, осужденные, отбывающие наказание, встретили гостей с праздничным настроением и выразили свою благодарность", – рассказал заместитель начальника ДУИС Канат Ашов.

Напомним, в этом году в середине декабря казахстанцы будут праздновать 32-ю годовщину независимости республики. Праздничная дата выпадает на субботу, а потому, согласно календарю праздничных дней на официальном сайте "Электронного правительства", выходной переносится на понедельник, 18 декабря.

Отметим, что в прошлом году статус праздника был изменен с национального на государственный. И если раньше День Независимости отмечали два дня подряд, 16 и 17 декабря, теперь количество праздничных дней сократили.

Кроме того, был лишен статуса государственного праздника День первого президента, 1 декабря. Ранее он также был выходным днем.

Таким образом, в этом году казахстанцы будут отдыхать на День Независимости три дня подряд, с 16 по 18 декабря.