Куат Хамитов сделал интригующее заявление о следующем бое

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов на своей официальной странице в Instagram поделился новостью о том, что начал подготовку к своему следующему поединку, передает NUR.KZ.

Казахстанский файтер по прозвищу "найман" выложил фото у себя в социальных сетях и оставил подпись:

«Начал подготовку к следующему бою! Дата есть, соперник есть! Ждём официального анонса».

Напомним, что свой последний на данный момент поединок в профессиональной карьере казахстанский боец провел на турнире Hardcore MMA 62 в Алматы в мае прошлого года. На том бойцовском вечере Куат Хамитов одержал победу единогласным решением судей над российским бойцом Залимханом Юсуповым.

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