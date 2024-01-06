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30 лет независимости Казахстана

Куат Хамитов сделал интригующее заявление о следующем бое

Опубликовано:

Боец Куат "Найман" Хамитов
Куат Хамитов. Фото: instagram.com/kuat__khamitov/

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов на своей официальной странице в Instagram поделился новостью о том, что начал подготовку к своему следующему поединку, передает NUR.KZ.

Казахстанский файтер по прозвищу "найман" выложил фото у себя в социальных сетях и оставил подпись:

«Начал подготовку к следующему бою! Дата есть, соперник есть! Ждём официального анонса».

Напомним, что свой последний на данный момент поединок в профессиональной карьере казахстанский боец провел на турнире Hardcore MMA 62 в Алматы в мае прошлого года. На том бойцовском вечере Куат Хамитов одержал победу единогласным решением судей над российским бойцом Залимханом Юсуповым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2054225-kuat-hamitov-sdelal-intriguyuschee-zayavlenie-o-sleduyuschem-boe/

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