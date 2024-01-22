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Метель и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Человек идет сквозь метель
Метель. Иллюстративное фото: Niklas Skur / EyeEm / Getty Images

Ухудшение погодных условий ожидается в ряде регионов страны завтра, 23 января. Было объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

23 января ночью на востоке Атырауской области ожидается метель. Ветер северный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра по области Жетісу прогнозируется ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 18-23 м/с.

Во вторник на севере, западе, востоке Костанайской области возможна метель. На юге области - туман.

23 января на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Предстоящей ночью и утром на юге, центре, в горных и предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. На горных перевалах области - низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на горных перевалах области 15-20 м/с.

Завтра на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается метель. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северный днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на западе, севере, в центре Мангистауской области тоже ожидается низовая метель. Ветер северный ночью на западе, севере, в центре области порывы 15-18 м/с.

23-25 января на юге, в горных районах Жамбылской области возможен туман. 23-25 января ветер юго-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 23, 25 января порывы 23 м/с.

С 21:00 понедельника, 22 января, до 21:00 вторника, 23 января, по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056835-metel-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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