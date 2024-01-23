Мороз до 23 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 23 января. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается погода без осадков. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -15 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

В Астане, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Днем воздух прогреется до -11 градусов, ночью температура снизится до -23 градусов. Скорость ветра – 4,3 м/с.

В Шымкенте также осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 9 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,8 м/с.