Сколько стоит застраховать жилье от землетрясения в Казахстане

Стоимость страхования жилья от землетрясения и других рисков может составлять несколько десятков тысяч тенге. Какие преимущества за эти деньги ждут покупателей полисов, узнали журналисты NUR.KZ.

Страхование поможет возместить ущерб жилью, в том числе нанесенный в результате стихийных бедствий. Например, казахстанцы, живущие в сейсмоопасных регионах страны, могут застраховать его от землетрясения.

При этом услугу по страхованию жилой недвижимости предлагают практически все казахстанские страховые компании (СК). Но входит ли в покрытие полиса ущерб от землетрясения – чтобы это узнать, мы ознакомились с информацией на их официальных сайтах.

От чего страхуют жилую недвижимость

Основные риски для жилья, от которых можно застраховаться, это пожар и взрыв. Страховые программы также могут защитить от затоплений и внешних механических воздействий – падение на дом деревьев, пилотируемых объектов и других предметов.

Также можно застраховаться от противоправных действий третьих лиц – ограбление жилья, умышленное уничтожение имущества и так далее.

Некоторые компании указывают, что у них можно застраховать свою жилую недвижимость от стихийных бедствий – наводнения, оползня, урагана. Сюда же входит землетрясение. Иногда страховщики отмечают его отдельно или, наоборот, исключают.

Точный объем страхового покрытия можно узнать в выбранной страховой компании. Возможно, застраховать жилую недвижимость можно и от неуказанных на официальных сайтах СК рисков.

Сколько стоит страхование жилой недвижимости

Страхование жилья в разных компаниях также может стоить по-разному.

Например, в страховой компании Halyk стоимость подобного полиса имеет фиксированную плату – 12 тыс. тенге в год. Какие выплаты соответствуют такой цене, нужно уточнять у страховщика в каждом индивидуальном случае.

Домик и монеты. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

А в СК "Евразия" при страховании частного дома учитывается его стоимость и соответствующая ей страховая сумма. Базовый тариф равен 0,16% от последней, а если застраховаться только от землетрясения, то можно получить скидку в 50%. Например, при страховой сумме 20 млн тенге соответствующий полис будет стоить 16 тыс. тенге.

В компании "Jusan Garant" при такой же страховой сумме стоимость полиса составляет 30 тыс. тенге (0,15% от 20 млн). Но в него входят различные страховые риски, включая землетрясение, наводнение и другие стихийные бедствия.

Таким образом, большинство компаний рассчитывает цены на основе характеристик недвижимости, включая ее стоимость. При этом, например, могут не застраховать старое жилье или построенное из определенных материалов.

Окончательная стоимость полиса, размеры и условия выплат при страховых случаях, включая землетрясение, будет известна только после обращения владельцев жилья в страховую компанию.

В чем преимущества страхования

Преимущество страхования жилья заключается в том, что за относительно небольшую сумму, которая составляет доли процента от стоимости жилой недвижимости, можно защитить его от различных рисков.

При наступлении страхового случая компания должна возместить нанесенный жилой недвижимости ущерб и сопутствующие расходы в рамках оговоренной страховой суммы, которая значительно больше платы за полис.

Некоторые СК также страхуют ответственность владельца жилья перед соседями, то есть покрыть в таком случае можно и расходы на выплату ущерба третьим лицам.

Помимо самой недвижимости, то есть крыши, стен, пола, также можно застраховать мебель, технику и другие предметы, которые в ней находятся.

Таким образом, можно защитить свой дом и находящееся в нем имущество от землетрясений.