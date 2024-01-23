О нехватке сейсмостанций в Казахстане заявил сейсмолог

Директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований во время брифинга на площадке РСК рассказал о нехватке сейсмостанций, передает корреспондент NUR.KZ.

Сейсмолог Даулет Сарсенбаев отметил, что на территории страны 70 сейсмостанций и 25 пунктов наблюдения.

"Основная часть, это почти 50 сейсмостанций, расположены на территории Алматы, Алматинской области, частично - на территории области Жетысу и Жамбылской области. Говорить о том, достаточно ли количество сейсмостанций, рано, потому что нам их не хватает", - сказал директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев.

Также во время брифинга рассказали, почему во время землетрясения в Алматы не сработали городские системы оповещения и не было SMS-рассылок.

Напомним, жители пяти областей и трех мегаполисов Казахстана в ночь на 23 января ощутили землетрясение, эпицентр которого был на границе Кыргызстана и Китая.

В школах и колледжах Алматы после землетрясения отменили занятия, так как там всю ночь работали пункты приема населения.