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О нехватке сейсмостанций в Казахстане заявил сейсмолог

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Фиксация землетрясения
Землетрясение. Иллюстративное фото: adventtr/Getty Images

Директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований во время брифинга на площадке РСК рассказал о нехватке сейсмостанций, передает корреспондент NUR.KZ.

Сейсмолог Даулет Сарсенбаев отметил, что на территории страны 70 сейсмостанций и 25 пунктов наблюдения.

"Основная часть, это почти 50 сейсмостанций, расположены на территории Алматы, Алматинской области, частично - на территории области Жетысу и Жамбылской области. Говорить о том, достаточно ли количество сейсмостанций, рано, потому что нам их не хватает", - сказал директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев.

Также во время брифинга рассказали, почему во время землетрясения в Алматы не сработали городские системы оповещения и не было SMS-рассылок.

Напомним, жители пяти областей и трех мегаполисов Казахстана в ночь на 23 января ощутили землетрясение, эпицентр которого был на границе Кыргызстана и Китая.

В школах и колледжах Алматы после землетрясения отменили занятия, так как там всю ночь работали пункты приема населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056973-o-nehvatke-seysmostantsiy-v-kazahstane-zayavil-seysmolog/

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